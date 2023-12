“Tavolo cittadino dovrà decidere candidato unitario”, Pepe: “Sammito? Annunci ufficialmente l’adesione”

Gela. Sono stati mesi di interlocuzioni, sostanzialmente in sordina. Nel centrodestra locale, l’abbrivio vero e proprio per mettere nero su bianco un accordo programmatico ancora non c’è stato. Nell’ultimo periodo, molti attendevano di capire quale potesse essere l’esito del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, gruppo che in città non potrà tirarsi indietro dal dire la propria. Con l’avvenuta elezione del nuovo corso provinciale dei meloniani, qualcosa potrebbe sbloccarsi. “Il tavolo provinciale va portato in città – dice il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe – il tavolo locale si confronterà sugli sviluppi per arrivare alle prossime amministrative locali. Ci occuperemo noi di decidere i passi da muovere per Gela. Ritengo che un primo incontro vada fatto solo con i riferimenti cittadini dei partiti della coalizione. Successivamente, saranno invitati anche i coordinatori provinciali. Il tavolo locale deve mettere le basi per il programma su Gela. Il tavolo provinciale, invece, potrà valutare la situazione di Caltanissetta e Mazzarino. Devo dire che sono felice di come si sia concluso il congresso di Fratelli d’Italia. E’ emersa una soluzione di dialogo e garanzia per tutti”. Pepe, al pari degli altri forzisti che si rifanno al parlamentare Ars Michele Mancuso, è sicuro che si possa arrivare ad “un candidato unitario”. “Per i Comuni i candidati vanno scelti sulla base del partito più forte in quel contesto territoriale, indipendentemente da quale sia – aggiunge – sono sicuro che un accordo si possa raggiungere. Ci sono tutte le condizioni”. Gli azzurri, al di là del contesto di coalizione, stanno comunque andando avanti nel profilare gli sviluppi organizzativi interni. “Stiamo crescendo in città – sottolinea Pepe – ci sono delle novità che annunceremo a breve. Il programma verrà definito anche attraverso gruppi di lavoro, composti da esperti”. Pepe, sicuramente, è tra gli azzurri che tengono a mantenere l’unità del partito e dell’alleanza. Vuole però che ci sia sempre chiarezza e non manca di ritornare sulle ultime voci che si sono susseguite, dopo la kermesse regionale dei berlusconiani.