“Tavolo corale su programma”, Morgana: “Progetto per governare, non chiudiamo la porta”

Gela. “Non è importante solo vincere ma poter governare. Non stiamo lavorando esclusivamente per una base numerica”. Il coordinatore del gruppo territoriale M5s Simone Morgana conferma la prospettiva seguita dai parlamentari e dagli altri dirigenti. “Certamente, ci muoviamo in un’ottica progressista e civica – sottolinea – sia chiaro, però, non chiudiamo le porte a nessuno. Vogliamo costruire un progetto, tutti insieme”. In queste settimane, i pentastellati hanno accelerato il raffronto programmatico con forze come il Partito democratico e i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. Ci sono stati incontri allargati e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola non pare voler rinunciare ad un possibile ampliamento dei confini. “Stiamo lavorando per un programma condiviso – aggiunge Morgana – auspichiamo che si possa arrivare ad un tavolo corale sul quale costruire la base programmatica. Se ci sono differenze di vedute su determinati temi, ritengo sia meglio che vengano valutate in questa fase piuttosto che diventare poi ostacoli in un contesto di governo della città. Ci vorrà unità di intenti. Gli incontri che sono in corso servono anche a questo”.