Il Gela futsal cede ancora: Soverato passa in un match molto tirato

Gela. Il Gela Futsal perde in una delle partite più difficili dell’anno. Tra Soverato e Gela il risultato finale è di 7-5 in favore degli ospiti. A siglare le reti biancazzurre capitan Mirko Caglià e Jony Da Sousa, autore di un poker. Mister Fecondo schiera dal primo minuto Biasco, Azzolina, Caglià, Mammano e Da Sousa. Primo tempo praticamente perfetto dei biancazzurri, che passano in vantaggio dopo 2 minuti con Caglià. Meno di 15 secondi e il Soverato pareggia. Da lì in poi solo Gela per tutto il primo tempo. Sale in cattedra Jony Da Sousa che, dopo la tripletta di sabato scorso si ripete con altri tre gol nel giro di un tempo.