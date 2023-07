“Tempi certi su tangenziale”, Cosca: “Alternative a 110 per cento e attuare area crisi”

Gela. Se la vertenza dei lavoratori della Medi group construction va verso un primo spiraglio, dopo l’ok all’esercizio provvisorio, rimangono però tanti i punti irrisolti, soprattutto nel settore edile locale. I cantieri del bonus 110 per cento, che per un lungo lasso di tempo hanno in parte risollevato le sorti del comparto, sono in esaurimento e i lavoratori progressivamente iniziano a fuoriuscire. Servirebbero alternative. “Noi vogliamo sperare che i tempi per l’avvio dei cantieri della nuova tangenziale possano essere rispettati – dice il segretario della Fillea-Cgil Francesco Cosca – stiamo attendendo riscontri in tal senso. Anche il protocollo di legalità che sarà sottoscritto per i lavori nell’area portuale sembra un segnale incoraggiante”. L’indotto di raffineria Eni, per il sindacato, non può essere l’unica soluzione, vista la netta compressione dei livelli di occupazione. “I cantieri pubblici in città ci sono e vanno avanti e lo stesso vale per quelli del 110 per cento – aggiunge – però, è chiaro che serviranno alternative a breve”. La nuova tangenziale da tanti viene vista come un bacino fondamentale per collocare la manodopera locale. Alcuni mesi fa, Anas aveva dato comunicazione sulla definizione della graduatoria per l’assegnazione di un appalto che vale non meno di trecento milioni di euro.