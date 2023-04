Tempi stretti per atti finanziari e sfiducia, Sammito risponde ai consiglieri: fissata capigruppo

Gela. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, come da regolamento, ha dato riscontro alla richiesta ieri inoltrata dagli esponenti progressisti, civici e dem. Lunedì, si terrà la capigruppo con all’ordine del giorno la mozione di sfiducia. I consiglieri Paola Giudice, Virginia Farruggia, Alessandra Ascia, Davide Sincero, Rosario Faraci e Gaetano Orlando, intendono avere riscontri precisi sulla “mappa” necessaria a tracciare il cammino non solo verso la mozione ma anche per gli atti finanziari. Nella nota inoltrata alla presidenza del consiglio, i sei richiedenti hanno posto l’accento sulle tempistiche degli atti finanziari, ad iniziare dal rendiconto 2021 “che va portato prodotto entro fine mese”. Ci sono poi il piano economico finanziario per il nuovo servizio rifiuti e le misure correttive. Sammito ha già spiegato che preferirebbe attendere gli strumenti finanziari, per sottoporli all’attenzione del civico consesso e poi passare alla sfiducia, che se approvata potrebbe mettere fine anticipatamente all’esperienza amministrativa dell’avvocato Greco e della sua giunta. I riaccertamenti dei settori sono stati conclusi ma i revisori hanno chiesto diversi chiarimenti.