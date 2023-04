Vertice in Questura, solo 150 biglietti nominativi disponibili per i tifosi del Vittoria

Gela. Non oltre 150 biglietti per i tifosi ospiti, tutti nominativi. E’ questa la decisione assunta dopo il vertice in Questura ieri pomeriggio a Caltanissetta in vista della semifinale play off Gela-Vittoria di Promozione. Nessuna concessione rispetto alla partita di campionato, che vide la presenza di pochi tifosi vittoriesi sparsi in tribuna, mischiati insieme a quelli biancoazzurri (e forse ancora più a rischio).

La prevendita invece va bene. Si prevede il pienone allo stadio Presti per una partita che si preannuncia equilibrata. Il Gela di Mirko Fausciana potrà contare sul doppio risultato essendosi qualificato terzo in classifica. Il Vittoria dovrà violare il Presti per andare in finale contro l’Atletico Catania che osserva da spettatore la semifinale.

Nei biancazzurri gli unici assenti sono il portiere Pizzardi ed il difensore Riggio. Per il resto tutti recuperati, con Pandolfo e Floridia ristabiliti. Fausciana e Catania si affrontano per la quinta volta in stagione. Bilancio equilibrato, due pareggi ed una vittoria a testa.

Questa volta però il risultato vale l’accesso alla finale del girone. La vincente poi dovrà affrontare l’Atletico Catania in trasferta e successivamente la vincitrice degli spareggi del girone C.