Tensioni e liti dopo la fine del matrimonio, un’assoluzione e una condanna ridotta

Gela. Un’assoluzione e una condanna, rivista al ribasso. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta si sono espressi così nei confronti di due imputati, fratello e sorella, che in primo grado erano stati condannati, per lesioni causate all’ex moglie dell’uomo e ai suoi familiari. Una vicenda che si lega a rapporti molto tesi tra i due nuclei, alimentati dalla separazione, dopo un rapporto matrimoniale burrascoso e secondo le iniziali contestazioni fatto anche di maltrattamenti. Quest’ultima accusa poi cadde. I giudici di appello, invece, hanno assolto la sorella, che in primo grado era stata condannata a quattro mesi di detenzione. E’ stata ridotta invece la pena del fratello. Da nove mesi a quattro mesi di reclusione, sempre per le lesioni da collegare ad una colluttazione che si sarebbe verificata in strada, proprio tra i due nuclei familiari contrapposti. Le accuse rivolte all’ex moglie e ai familiari erano invece già venute meno in primo grado. Nel procedimento, erano anche parti civili, assistiti dall’avvocato Giovanna Miceli.