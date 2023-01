Tensioni nuovo servizio rifiuti, Cgil: “Incontro urgente con Greco e Impianti”

Gela. Un incontro urgente, prima della scadenza di fine mese, quando si concluderà l’ennesima proroga a Tekra. La Fp-Cgil, con il segretario provinciale Angelo Polizzi e con il segretario confederale Rosanna Moncada, ha deciso di rivolgersi al sindaco Lucio Greco e ai vertici di Impianti Srr. “Il timore – spiegano i sindacalisti – è che a rimetterci saranno i lavoratori. Il contratto attuativo per l’avvio del servizio rifiuti in house non è stato ancora siglato e sono in corso le procedure di selezione del personale. Impianti ha fatto investimenti per i mezzi e non può partire senza un contratto. Sappiamo che il Comune di Gela si trova in una situazione di forte difficoltà economica. Il sindacato ha già dato disponibilità durante le trattative degli scorsi mesi e ci sono degli accordi che vanno rispettati. Siamo totalmente contrari ad ipotesi di avvio del nuovo servizio con operai passati ad agenzie interinali”.