Vittima della mafia, poesia della piccola Nadia sarà esposta nelle scuole cittadine

“Apprezziamo ed esprimiamo soddisfazione. Eravamo certi che sul tema della legalità ci sarebbe stata una risposta positiva, così come eravamo e siamo certi della sensibilità dei nostri dirigenti scolastici che da sempre nel nostro territorio hanno dimostrato di avere una grande attenzione per la legalità. L’esposizione della poesia di Nadia Nencioni nelle scuole deve essere non solo il ricordo di una bambina di 9 anni uccisa insieme alla sorellina di 50 gioni e alla sua famiglia dalla mafia per mano di Mattia Messina Denaro, ma deve anche essere un messaggio e un monito per gli alunni che la cultura della legalità vinca sull’orrore e sull’indifferenza”, dice Miguel Donegani, fondatore del laboratorio. “Ci auguriamo di vedere questa poesia anche in tutti i presidi di legalità”, fanno sapere gli esponenti di “Progressisti e rinnovatori”.