Tentativo di furto in un negozio del centro, nella notte colpo sventato

Gela. Stavano per colpire, in pieno centro storico. Nella notte, è stato infranto l’ingresso di un’attività commerciale di corso Vittorio Emanuele. I ladri avevano preso di mira “Oro vip”, forse nel tentativo di portare via merce e denaro. In quei momenti, però, nella zona c’erano le guardie giurate dell’Etna police, impegnate nelle attività di controllo. Probabilmente, chi voleva colpire si è accorto della loro presenza e si è allontanato, senza riuscire ad entrare nel negozio.