Terapia intensiva-pronto soccorso, Greco: “Con Regione ed Eni ospedale all’avanguardia”

Gela. Il nuovo pronto soccorso infettivologico, la terapia intensiva finanziata da Eni e attesa da circa un anno e la sub-intensiva. Sono tutti servizi che Asp, attraverso la Regione, ha in programma al “Vittorio Emanuele”. I primi lavori sono partiti e il sindaco Lucio Greco sembra dare fiducia a Palermo e all’Asp, dopo i toni accesi di qualche tempo fa. I contatti sono costanti con l’ingegnere Salvatore D’Urso. L’ex dirigente regionale, ora in pensione, fa parte della task force per l’emergenza sanitaria organizzata dal presidente della Regione Nello Musumeci e Greco l’ha scelto anche come esperto per il progetto del polo agro-energetico. “Con questi tre nuovi reparti e i nuovi macchinari e i sistemi di cura all’avanguardia – dice Greco – sarà finalmente possibile recuperare un gap dovuto a decenni di stasi. Voglio ringraziare Eni e la Regione per il modo in cui renderanno il nostro ospedale un punto di riferimento nel comprensorio. Sono sicuro che diventerà attrattivo anche per le professionalità che arriveranno a dar man forte al personale sanitario e parasanitario già operativo. Abbiamo tante eccellenze in città e i premi e i riconoscimenti che continuano a conquistare ne sono la conferma. Da oltre un anno combattono contro la pandemia, pur non avendo locali forti dal punto di vista, strutturale. Adesso gliela forniremo, e in questo modo sono sicuro che Gela diventerà un punto di riferimento per chiunque necessiti di controlli e terapie”.