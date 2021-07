Timpazzo, appalto per i mezzi: “Impianti” al Cga, “gara ha messo fine a proroghe”

Gela. Per i vertici della “Impianti Srr”, la società che gestisce l’intera piattaforma integrata di Timpazzo, l’appalto per la fornitura dei mezzi, da usare nel sito, è regolare. La scorsa settimana, sono state pubblicate le motivazioni con le quali i giudici del Tar hanno invece, in parte, accolto il ricorso della “General service srl”, che aveva impugnato il bando, ritenendolo illegittimo. I giudici amministrativi hanno dato ragione all’azienda, sostenendo l’illegittimità dell’obbligo dell’iscrizione “all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4- classe B (o superiore)”. Era una delle condizioni per la partecipazione. E’ stato disposto l’annullamento di due articoli del bando, senza i quali anche la General service avrebbe potuto prendere parte. Il servizio, a conclusione delle procedure di gara, è stato affidato alla Novambiente. Dopo aver valutato le motivazione redatte dai giudici palermitani, l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha autorizzato la presentazione dell’appello. Si andrà davanti ai giudici del Cga.