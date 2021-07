In consiglio Pef e Tari sui rifiuti, cambio di rotta e convocazione urgente per il voto

Gela. Un cambio di programma, sicuramente poco atteso. Nell’arco delle prossime ventiquattro ore, infatti, il consiglio comunale dovrà valutare il piano economico finanziario, sia nella versione 2020 che in quella 2021, oltre alla definizione della Tari sui rifiuti. La convocazione, urgente, è stata inoltrata nella prima serata di oggi dalla presidenza del consiglio comunale, quando sembrava invece che l’assise civica dovesse riunirsi la prossima settimana, per valutare ben altri atti finanziari. Lo scorso anno, il Pef, che definisce i costi del servizio rifiuti, non passò dall’assise civica, a differenza di quanto accaduto invece negli altri Comuni dell’ambito. Il presidente della Srr4 Filippo Balbo fece capire, già all’epoca, che la scelta non lo convinceva. I vertici della Srr, per consentire la redazione del Pef secondo la nuova disciplina, già lo scorso anno individuarono una società di consulenza, specializzata nel settore.