Timpazzo, messa in sicurezza operativa del sito: due nuovi piezometri per il monitoraggio

Gela. Sui tavoli degli uffici regionali, tra gli altri, c’è il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo, che prevede due nuove vasche. Certezze sulla fattibilità non ce ne sono anche a seguito di un parere della commissione tecnica specialistica che ha posto diversi interrogativi. Vanno però avanti le attività del piano di messa in sicurezza operativa del sito di conferimento, gestito dall’in house Impianti Srr. Proprio in questa direzione, la guida della società e gli uffici tecnici hanno predisposto tutti i passaggi per la realizzazione di due ulteriori piezometri, pozzi spia necessari alle operazioni di monitoraggio.