Gela. Oltre 180 arcieri provenienti da tutta l’isola in gara al Palalivatino per i campionati regionali di tiro con l’arco olimpico e paralimpico indoor 2022. Il palazzetto dello sport provinciale ospita in questo fine settimana i migliori tiratori della Sicilia, che si affrontano in queste due giornate alla conquista oltre al titolo di classe anche a quello assoluto decretando il Campione Regionale 2022.