Trainito presidente AscomSicilia, “a tutela degli esercenti che credono nel territorio”

Gela. Francesco Trainito, da anni alla guida della Confcommercio territoriale, è stato scelto come presidente di AscomSicilia. Si tratta di una nuova associazione “di liberi cittadini impegnati in attività economiche”. Opererà principalmente nei settori del commercio, turismo, dei servizi e in tutti i settori economici a tutela delle piccole medie imprese. I rappresentanti dell’associazione hanno scelto un modello organizzativo basato sulle municipalità, con un direttivo regionale e un centro di servizi e di ascolto. L’obiettivo è garantire gli esercenti che vogliono investire in Sicilia.