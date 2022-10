Trasporto disabili, approvato regolamento: scintille dei civici e “compromesso” finale

Gela. Doveva essere una sorta di duello all’ultimo emendamento, tutto interno alla maggioranza del sindaco Lucio Greco, con Forza Italia in bilico. Dopo circa quattro ore di seduta, il regolamento per il trasporto disabili è stato approvato dall’assise civica, con undici sì, il no secco del Pd e due astensioni. Sono passati i quattro emendamenti sostenuti dai civici, oltre ad un ulteriore articolo inserito sulla disciplina da varare. I toni aspri, soprattutto in apertura non sono mancati. I consiglieri Valeria Caci e Luigi Di Dio hanno duramente replicato al dirigente del settore servizi sociali Maria Morinello, al sindaco Lucio Greco, che è rimasto ad assistere all’intera seduta, e all’assessore azzurro Nadia Gnoffo (ad assistere c’erano i vertici locali del partito). In più occasioni, riferendosi all’assessore forzista Gnoffo, i due consiglieri civici hanno parlato di “bugie” e “falsità”. Una sorta di “compromesso” finale, come l’ha definito Di Dio, è stato però trovato. Lo scoglio più arduo da superare è stato quello dell’emendamento sulla gara unica per il servizio, sostenuto dai civici ma due volte bocciato dal dirigente. In dirittura d’arrivo, alla terza revisione, i civici hanno riproposto l’opzione della gara separata per il servizio verso i centri accreditati e per quello scolastico, inserendo altre quattro soluzioni, indicate dalla normativa. L’intesa ha retto e l’assessore Gnoffo ha continuato a confermare la linea assunta dal settore, senza però alzare troppo i toni, nonostante i rapporti tra Forza Italia e i civici rimangano sicuramente agitati. Non ci sono state scissioni politiche accompagnate da eventuali tracolli in aula della maggioranza, che sta chiaramente attraversando il periodo più difficile in questi oltre tre anni di guida della città. L’opposizione ha preferito astenersi, ribadendo comunque che il regolamento del 2018 si sarebbe potuto mantenere. I dem, con il consigliere Gaetano Orlando, hanno votato no al regolamento voluto dall’assessore Gnoffo. Il consigliere del Pd ha indicato un “ritorno a vecchie pratiche” e criticato la “cancellazione del servizio non obbligatorio”. Ha inoltre perorato la causa della Consulta per la disabilità, “ingiustamente esclusa dal confronto”, ha spiegato.