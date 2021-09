Trasporto pubblico tra carenze e proposte

“Osservando la situazione – dichiara il rappresentante dell’Ast, Calogero Attardo – ritengo valida la possibilità di sfruttare i chilometraggi impiegati nella doppia linea ricollocandoli in quei quartieri dove tale servizio urbano risulta invece totalmente assente”. Il servizio dei trasporti continua ad apparire carente soprattutto a coloro che ne usufruiscono giornalmente come studenti ed in particolare i diversamente abili. Infatti, nel ripianificare la mappa dei trasporti si terranno in considerazione tutte le esigenze esposte dai cittadini e la necessità di dotare il servizio di nuovi mezzi più idonei. “I diversamente abili nella nostra città non hanno un servizio di trasporto adeguato e stiamo, quindi, formulando una proposta da dare all’amministrazione comunale – sostiene il consigliere, Salvatore Scerra – Abbiamo attenzionato anche la possibilità di modificare la struttura dei mezzi di trasporto, parte dei quali attualmente molto ingombranti rispetto alle esigenze della città”. Durante l’incontro di questa mattina sono state avanzate diverse proposte così da porre rimedio nel minor tempo possibile alle numerose lamentele dei cittadini, divenute più frequenti soprattutto con l’avvio del nuovo anno scolastico. “Con la volontà di tutti – afferma il consigliere, Salvatore Scerra – in un mese potremmo fare tutte le migliorie che riteniamo necessarie al servizio dei trasporti pubblici”.