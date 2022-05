Tratta Caltagirone-Gela e nuova tangenziale, tra gli investimenti di Ferrovie dello Stato

Gela. Il Piano industriale per il prossimo decennio è stato presentato dai vertici nazionali di Ferrovie dello Stato. L’investimento è ingente, da 190 miliardi di euro. Sono quattro ormai i settori di riferimento dell’azienda, con il polo infrastrutture, quello passeggeri, l’urbano e la logistica. Per la Sicilia, l’ammontare complessivo si aggira intorno ai venti miliardi e ci sono obiettivi che toccano anche il territorio. Ferrovie dello Stato, infatti, conferma l’investimento sulla Caltagirone-Gela, tratta bloccata dopo il crollo in territorio di Niscemi. E’ partito l’iter ministeriale per il progetto e la valutazione di impatto ambientale. Nell’elenco delle priorità, c’è l’intermodalità con la nuova tangenziale, prevista tra gli obiettivi. L’infrastruttura è tra quelle che a breve potrebbero ricevere l’ultimo lasciapassare, anche per non perdere fondi consistenti.