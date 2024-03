Cis, area di crisi e filiera dell’idrogeno: rilancio? Ad oggi solo tanti assenti

Il Contratto istituzionale di sviluppo rimane un mistero. Avrebbe dovuto quasi inglobare l’accordo di programma e assicurare un regime di facilitazioni per gli investimenti in aree in costante flessione economica, ma pare tutto sospeso. A livello ministeriale, non ci sono più riscontri ormai da diverso tempo. Di recente, il sindaco Lucio Greco aveva lanciato un appello pubblico ai parlamentari del territorio ma sul Cis mancano veri sviluppi, nonostante il lavoro preparatorio fosse stato completato dagli uffici del municipio. Gli investimenti di Eni, che comunque il cronoprogramma lo sta osservando, non bastano da soli per rilanciare un tessuto economico che fa fatica a reggersi e un’area industriale da tempo impegnata a fare i conti con deficit infrastrutturali e non solo. Neanche gli investimenti sull’idrogeno nelle aree industriali dismesse hanno aperto varchi. Tra quelli selezionati dalla Regione non risultano progetti per l’area locale.