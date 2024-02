Nuova tangenziale, “contratto registrato”: Lorefice, “attività di progettazione e costruzione”

Gela. La realizzazione sarà un’attività svolta dall’azienda campana “D’Agostino”. E’ stato registrato il contratto d’appalto per la nuova tangenziale. La conferma arriva dal senatore grillino Pietro Lorefice, che ha seguito un iter non facile da far sviluppare e che si è trovato davanti non poche incognite. Il contratto è stato registrato a fine gennaio. La “D’Agostino” era risultata prima in graduatoria a conclusione della valutazione delle offerte per il maxi appalto da quasi 400 milioni di euro. L’opera, fondamentale per il territorio, venne inserita nella lista delle priorità di Anas e ha resistito all’aumento dei costi delle materie prime, che ha messo in difficoltà procedure per altre opere infrastrutturali sul territorio nazionale. Per la sua realizzazione sono previsti 3 milioni 800 mila euro per la progettazione esecutiva, 2 milioni 500 mila euro per il piano di monitoraggio ambientale ante operam e in corso d’opera, oltre a circa 9 milioni di euro per gli oneri sulla sicurezza.