Travolti sulla Romea, morirono i coniugi Carlo Cavaleri e Concetta Bilardi: imputato patteggia

Curzi si sarebbe però immesso nel tratto di carreggiata diventato a senso unico, travolgendo la vettura dei coniugi gelesi. Carlo Cavaleri, da qualche tempo, lavorava nel nord Italia e la moglie era appena arrivata, per stare insieme a lui e ad uno dei loro figli. Lo schianto, però, non gli ha lasciato alcuna possibilità. Per loro non ci fu niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate. L’imputato, che dopo l’incidente venne posto ai domiciliari, è difeso dai legali Rita Occhiochiuso e Sarah Petrucci.