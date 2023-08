Tredici progetti passano da variazioni, “in aula a metà settembre”: “Ruolo importante consiglio”

Gela. Tredici variazioni di bilancio per altrettanti progetti, compreso il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia (da poco integrato con fondi per un milione e mezzo di euro). Su queste si pronuncerà l’assise civica entro metà settembre. Questa mattina, a Palazzo di Città, si è tenuta la riunione dei capigruppo, indetta dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, in presenza dei revisori dei conti, del segretario generale Carolina Ferro, del dirigente Antonino Collura e dell’amministrazione comunale (c’erano gli assessori Romina Morselli, Francesca Caruso e Mariangela Faraci). Di fatto, i revisori hanno ribadito che si tratta di finanziamenti direttamente collegati a progetti che si sarebbero dovuti concretizzare nell’anno di riferimento dello stanziamento. E’ una linea che il collegio ha già esplicitato nei tavoli con l’amministrazione comunale. Le variazioni di bilancio possono però evitare che l’iter dei progetti vada a sbattere contro il muro della crisi finanziaria del municipio e dei vincoli sempre più stringenti. “Il consiglio comunale ha la possibilità di assumere decisioni importanti – sottolinea Sammito – sono progetti che servono alla città e i cui finanziamenti sono stati stanziati negli ultimi anni”. L’amministrazione da tempo spinge sulle variazioni per impedire che si possano delineare criticità tali da mettere a repentaglio la tenuta dei finanziamenti già decretati. Le proposte sono in fase di definizione, passeranno nuovamente al vaglio dei revisori e degli uffici tecnici del municipio. “Giunti in presidenza – aggiunge Sammito – trasmetterò gli atti subito alla commissione bilancio e poi sarà l’aula a pronunciarsi, presumibilmente a metà settembre”.