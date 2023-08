“Eventi urbani”, Ue* tra street art, musica e letteratura nelle vie del centro

Gela. Si terrà martedì 29 agosto alle 11.00 presso i locali del Civico 111 (via Sen. Damaggio 111) la conferenza stampa di presentazione di “Ue* – Eventi Urbani”: l’iniziativa è in programma dal 5 al 10 settembre prossimi al centro storico di Gela. Street art, musica, incontri letterari, talk, laboratori e arte ad ampio raggio nell’iniziativa che coinvolgerà in particolare quattro vie del centro cittadino: via Morello, via Cairoli, via Pisa, via Miramare.