Tributi erariali, al via Corso di formazione per i comuni di Palermo e provincia

PALERMO (ITALPRESS) – Venerdì prossimo, alle ore 9, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, a Palermo, prenderà avvio il Corso di Formazione sul tema “La partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali”, organizzato dal Tavolo tecnico “Fiscalità e Bilanci Enti Locali” della Città Metropolitana. Il corso, articolato in due giornate formative (12 e 19 aprile), è destinato a fornire un supporto informativo e formativo a tutti i Comuni della Città Metropolitana sull’utilizzo di un istituto che può dare un importante contributo per l’aumento delle loro entrate tributarie.Alla prima giornata interverranno: Roberto Lagalla, Sindaco delle Città Metropolitana e Presidente del Tavolo tecnico, Angelo Cuva, Docente di Diritto Tributario UNIPA e Coordinatore del Tavolo tecnico, Antonio Perrone, Docente di Diritto Tributario UNIPA e Componente del Tavolo tecnico, Margherita Maria Calabrò, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Cosimo Di Gesù, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Giampiero Zaffi Borgetti, Responsabile Area ICT e Servizi ai Comuni dell’IFEL Ugo Marchetti, già Comandante in seconda della Guardia di Finanza e Componente del Tavolo tecnico, Massimo Varriale, Responsabile Settore Coordinamento e Programmazione dell’Agenzia delle Entrate, Bohuslav Basile, Ragioniere Generale del Comune di Palermo, Raimondo Liotta, Segretario generale del Comune di Palermo, Anna Barbato, Direttrice Area Recupero Evasione ed Antiriciclaggio del Comune di Milano e Matteo Cocchiara, Presidente dell’Asael e Componente del Tavolo tecnico. Il corso è patrocinato dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione Anci e dall’Associazione Siciliana Amministratori Enti locali.– foto locandina Corso di formazione, ufficio stampa Città Metropolitana di Palermo – (ITALPRESS).