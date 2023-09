Triplo colpo in arrivo in casa Melfa’s Basket

Gela. Importanti novità in casa Melfa’s Gela Basket. La voglia di riscatto per ottenere risultati migliori rispetto alla scorsa stagione è tanta e la società si sta muovendo molto sul mercato. In arrivo per i biancorossi tre innesti: Djordje Stanic, Mohamed Touré e Luka Julakidze. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un playmaker serbo alto 1.90 m, classe 1995. Tante esperienze per lui tra Serie C Silver e D, con le casacche tra le varie di Olympia Canicattì e SIAZ Piazza Armerina. Il secondo, Touré, viene dal Mali e si allena con la squadra biancorossa già da un po’. Si tratta di un classe 2007, ha giocato durante la scorsa stagione con la New Flying Balls Ozzano. Nella stagione 2021-22 ha giocato nel settore giovanile della Bernareggio 99. Luka Julakidze è invece un’ala di nazionalità georgiana, anche lui 2007. Proveniente dalla Blu Orobica di Bergamo, grazie alla sua notevole statura riesce a raccogliere tanti preziosi rimbalzi in fase offensiva, fattore che aiuterà molto i biancorossi nella prossima stagione. Bravo in fase di transizione, ha fatto registrare anche buone percentuali al tiro, sia da 2 che dalla lunga distanza.