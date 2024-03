Troppa Nuova Città di Gela per l’Antares: netto 3-0 al “Pappalardo”

Nel secondo parziale esce fuori la squadra di casa, che dà filo da torcere alla compagine gelese su ogni punto ma cede lo stesso alle giallonere col punteggio di 27-29. Nel terzo set l’Antares tenta di riaprire la gara fino alla fine ma poco da fare, la squadra cara al presidente Alessandro Grasso è troppo più forte e soprattutto non è adatta alla Serie D, merita molto di più. Adesso sono ben tredici i punti di distacco tra Nuova Città di Gela e Gravina, quinta in classifica, e la Serie C non è mai parsa così vicina per le atlete gelesi.