A Catania crocevia importante per la Nuova Città di Gela

Gela. Gara in trasferta per la Nuova Città di Gela, capolista del girone C nel campionato di Serie D femminile. La squadra giallonera sarà ospite domenica pomeriggio a Catania della Volley Valley, ottava in classifica a -12 dal quarto posto e quindi dalla Serie C, dato che a qualificarsi sono le prime quattro della classe. In caso di vittoria, la squadra cara al presidente Alessandro Grasso avrà la possibilità di giocarsi la promozione in Serie C domenica prossima al PalaItis davanti ai propri tifosi.