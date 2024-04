Nuova Città di Gela, sfida ad alta quota per coronare il sogno Serie C

Gela. Primo match point per la vittoria del campionato di Serie C femminile per la Nuova Città di Gela, avversaria domani pomeriggio del Gravina. La squadra di coach Massimo Bonaccorso avrà l’occasione di vincere il titolo davanti ai propri tifosi con quattro giornate d’anticipo e conquistare la seconda promozione consecutiva. Gara che però, al contrario dell’apparenza, non è da sottovalutare. Il Gravina è infatti l’unica squadra in tutto il campionato in grado di sconfiggere le giallonere, per altro con un nitido 3-0, e si trova attualmente alla quarta posizione in classifica, in bilico tra Serie C e Serie D. La gara si giocherà domenica al PalaItis alle 17:30.