Truffa per uno smartphone, un’assoluzione: indagine partì in Calabria

Gela. È riuscito a dimostrare di non essere coinvolto in una truffa che venne ricostruita dagli inquirenti calabresi. Il giudice del tribunale di Vibo Valentia ha assolto con formula piena un trentatreenne gelese. La vicenda partì dalla denuncia di un acquirente che pagò circa quattrocento euro per uno smartphone scelto su un sito di annunci. Verso’ l’ammontare su una postepay ma del telefono neanche l’ombra. Inizialmente, venne indagato il titolare della carta che però spiegò di averla prestata proprio al trentatreenne. Intanto, il titolare effettivo morì. Per il gelese si è aperto il processo.