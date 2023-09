Gela. Si è trovato in mare aperto, ad oltre due chilometri da una delle piattaforme Enimed, lungo la costa locale. Un turista tedesco, in vacanza con soggiorno al Falconara resort, è stato messo in salvo dai militari della capitaneria di porto, intervenuti con un loro mezzo. Pare che il turista fosse uscito in kite ma è finito a chilometri dalla costa.