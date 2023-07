“Turni e reperibilità, problemi sicurezza per operatori Archimede”, Filt-Cgil chiede tavolo in prefettura

“Nonostante in passato abbiamo attenzionato queste problematiche anche presso la prefettura e l’ispettorato del lavoro – scrivono Gauci e Moncada – queste continuano a persistere con grave pregiudizio nei confronti dei lavoratori coinvolti che sono costretti ripetutamente a rimontare o a svolgere ore di straordinario. Si può ben immaginare, soprattutto in questi giorni a fronte delle alte temperature, il rischio al quale si espongono i lavoratori e i gravi danni che subiscono in termini di salute e di sicurezza. Si chiede, pertanto, un incontro che possa in tempi celeri e concreti salvaguardare e tutelare questi lavoratori”.