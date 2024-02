Ucraina, Meloni a Kiev presiede riunione del G7 a due anni invasione

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nel giorno del secondo anniversario dell’invazione russa in Ucraina, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, è a Kiev, da dove si terrà, in videoconferenza, il G7 presieduto proprio dall’Italia, in cui, oltre a Ursula von der Leyen, interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni è giunta nella capitale a bordo dello stesso treno su cui hanno viaggiato la presidente della Commissione Europea e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Nella mattinata è prevista una cerimonia all’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, in cui ci sarà la consegna da parte di Zelensky, la consegna di alcune onoreficenze. Successivamente, a Palazzo Mariinskyi, sede della presidenza ucraina, è prevista una conferenza stampa, attorno alle 13.30, ora italiana. Nel pomeriggio, alle 16 italiane, collegamento con gli altri membri del G7 dalla cattedrale di Santa Sofia di Kiev. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma