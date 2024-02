Nuova Città di Gela ospite nel fortino “Pippo Fava” di Avola

“Avola è un campo ostico in cui giocare. In casa hanno sempre vinto in questo campionato, battendo anche Adrano e Vittoria – afferma coach Massimo Bonaccorso – già all’andata ci hanno messo parecchio in difficoltà, soprattutto con la battuta. Noi purtroppo in queste due settimane abbiamo avuto parecchie assenze agli allentamenti e non siamo in un momento molto felice. Cercheremo in ogni caso di preparare al meglio la partita tosta che ci attende dove dovremo mettere in campo tantissime cose. Anche la parte caratteriale dovrà essere una componente importante, oltre che quella tecnica. Sono convinto che ce la giocheremo alla pari”.