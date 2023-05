Ucraina, Zelensky alla Lega Araba “Qualcuno ha chiuso gli occhi”

ROMA (ITALPRESS/MNA) – “Sfortunatamente, ci sono alcuni nel mondo e qui, tra di voi, che chiudono un occhio davanti a prigioni e annessioni illegali”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al summit della Lega Araba a Gedda, in Arabia Saudita. “Ho avuto un incontro con il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud – scrive Zelensky su Telegram – L’ho ringraziato per l’invito a partecipare al Vertice della Lega Araba come ospite d’onore. Durante l’incontro – aggiunge – abbiamo discusso in dettaglio le attuali relazioni bilaterali e le questioni globali. L’ho informato della situazione della sicurezza nel nostro Paese e del contrasto all’aggressore russo. Ho anche parlato degli elementi principali della formula di pace ucraina. Ho notato la riuscita partecipazione dell’Arabia Saudita al ritorno di 10 prigionieri di guerra stranieri dalla prigionia russa. Siamo interessati a continuare gli sforzi congiunti per liberare le persone”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).