Ue, Gentiloni “Possibile riproporre SURE in futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ possibile discutere del futuro di un meccanismo come Sure, magari concentrandolo più sulla formazione e la riqualificazione dei lavoratori, piuttosto che sull’emergenza. Il fatto di aver funzionato costituisce la premessa per poter discutere di una sua possibile riproposizione in futuro”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, nel corso di “Una nuova agenda sociale per l’Italia e l’Europa”, il webinar organizzato dal PD e dal Gruppo S&D. “‘Surè – aggiunge – si è inserita in un contesto particolare, di crisi che ha generato delle conseguenze importanti, in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro e dell’occupazione. Tuttavia, i nostri modelli di economia sociale di mercato hanno funzionato, anche grazie al sostegno di SURE e quindi Europeo”. (ITALPRESS).