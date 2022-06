Ugl igiene ambientale “incontro sull’emergenza rifiuti”: Caiola vicesegretario regionale

Gela. Sarà Orazio Caiola a ricoprire la carica di vicesegretario regionale dell’Ugl igiene ambientale. La nomina è arrivata nel corso della segreteria che si è tenuta a Siracusa. I sindacalisti dell’Ugl intendono incontrare il governo regionale, per valutare tanti aspetti che non tornano dell’attuale piano dei rifiuti, che tocca anche la situazione che si vive in città, con Timpazzo sottoposta a pressione costante e l’ipotesi di un nuovo impianto per i rifiuti della Sicilia occidentale.