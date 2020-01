“Ulisse e la Sicilia”, mostra in città voluta dalla Regione: pezzi di nave greca esposti in Emilia

Gela. La città ospiterà, da agosto a novembre, una grande mostra sul mito di Ulisse e la Sicilia. L’esposizione sarà organizzata dalla Regione, in collaborazione con i Musei San Domenico, la Cassa dei risparmi e il Comune di Forlì. Sabato 15 febbraio aprirà i battenti in Emilia Romagna, invece, la mostra “Ulisse, l’arte e il mito”, alla quale la Sicilia sta fornendo reperti archeologici provenienti da vari musei regionali. In particolare, per quattro mesi fino a giugno, saranno esposti anche alcuni pezzi della Nave arcaica rinvenuta nei fondali di Gela, che saranno successivamente conservati nel nuovo Museo del mare di Bosco Littorio, per il quale il presidente della Regione Nello Musumeci, nei giorni scorsi, ha consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria.