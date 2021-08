Ultimo saluto a Fabio Iudica, famiglia e amici nel dolore: lascia un vuoto incolmabile

Questa mattina, tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Fabio. Era molto conosciuto, anche per la sua attività sociale e per la sua grande fede religiosa. La moglie e tutta la famiglia piangono per questa immensa perdita. Fabio Iudica era dipendente Eni e anche negli ambienti di lavoro viene ricordato per la sua professionalità e per un approccio sempre gioviale e disponibile, con tutti. Lo scontro a Macchitella, in maniera tragica, lo ha strappato ai suoi affetti.