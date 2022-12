Un intervento “salva Gela”, Cascino: “Greco deve subito chiedere un incontro con Schifani”

Gela. Soluzioni già in mano non ce ne sono e nonostante la nuova giunta ormai insediata è inevitabile che l’attenzione sia concentrata sulle sorti del bilancio dell’ente comunale. Ieri, il sindaco Lucio Greco si è appellato alla politica regionale, citando espressamente un’eventuale “norma ad hoc per Gela”. Dello stesso avviso è il consigliere della Nuova Dc Vincenzo Cascino. “I fondi autorizzati dal governo nazionale ci sono ed è giusto, viste le difficoltà, che vadano concentrati su città come Palermo, Catania e Messina – dice – però anche per Gela bisognerebbe avere maggiore attenzione”. Il consigliere individua nel canale di dialogo con la Regione una delle strade da percorrere, affinché si eviti il peggio. “Il dissesto andrebbe a paralizzare tanti capitoli dell’azione amministrativa – dice ancora – quello che sta accadendo al nostro Comune è lo specchio nel quale si riflettono almeno altri cinquanta enti locali siciliani, che sono già in dissesto, e altrettanti che invece affrontano la fase del predissesto”. L’esponente cuffariano è convinto che un tentativo politico deve essere messo in atto. “Il sindaco dovrebbe subito chiedere un incontro con il presidente della Regione Renato Schifani – continua – la sesta città dell’isola non può essere lasciata indietro, mentre si danno garanzie ai Comuni più importanti”.