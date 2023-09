Un milione di chilometri in otto anni con una “E220”, il tassista Aldo Cassarà da record

“In otto anni – assicura il tassista Aldo Cassarà – mi sono alternato al volante solo con il mio fido collaboratore, Salvatore Lo Curto”. La berlina “E 220” della Cassarà srls ha ancora il motore originale e sembra in ottima forma per raggiungere nuovi traguardi. “Sicuramente la classe E in questione è un’autovettura robusta – aggiunge Aldo Cassarà – La proverbiale affidabilità Mercedes va comunque garantita da una scrupolosa assistenza come i taglianti regolari”.

La Mercedes E 220 in questione era stata acquistata dalla Cassarà srls nel 2015 e immatricolata tre anni prima. “Il tachimetro indicava una percorrenza di appena centomila chilometri – ricorda Aldo Cassarà – In otto anni abbiamo percorso circa novecentomila chilometri, guidando in tutti i principali snodi stradali dell’isola. Abbiamo effettuato anche un trasferimento a Firenze senza mai accusare il minimo problema. La nostra Mercedes continua il servizio taxi, insieme ad altre autovetture che compongono la nostra flotta, e speriamo di raggiungere nuovi traguardi”.