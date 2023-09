Riorganizzazione istituti scolastici, confronto in Regione: oggi tavolo con dirigenti

Gela. Nel corso degli incontri di ieri in Regione, il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona hanno avuto modo di avere approfondimenti sulle questioni legate agli istituti scolastici locali. C’è stato un incontro con l’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Sul tavolo le reggenze di diversi istituti comprensivi. Entro dicembre sarà avviato un piano di riorganizzazione che prevede l’accorpamento di diversi istituti che non rispettano gli standard minimi previsti come utenza scolastica. L’obiettivo è di fare in modo che ogni scuola abbia un proprio dirigente, da non “dividere” con altre istituti.