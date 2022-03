Un nuovo decesso per Covid in città, contagio risale verso soglia mille: 40 guariti

Gela. Il contagio Covid, in città, tende a risalire e si avvicina nuovamente alla soglia dei mille positivi. In totale, sono 998. Asp indica anche un decesso, di un paziente gelese, positivo (in totale sono 144 dall’inizio della pandemia). Nelle ultime ventiquattro ore, sono 60 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, 40. Un altro paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Ricoverati in degenza ordinaria, anche tre pazienti di Caltanissetta e uno di Santa Caterina Villarmosa. Dimessi dalla degenza ordinaria, quattro pazienti di Caltanissetta e uno di Mazzarino.