“Un passaggio per la vita”, Maida si offre volontario per accompagnare i ragazzi a casa

Niscemi. La città di Niscemi è ancora scossa per la morte di due giovanissimi, Marika e Rocco, vittime di un incidente stradale. La loro perdita ha profondamente scosso la comunità niscemese ed ha spinto Peppe Maida ed i suoi figli, conosciuto per le sue eclatanti battaglie sociali e civili, a fare qualcosa di utile per sostenere, aiutare, proteggere e consigliare i giovani. “Dobbiamo agire noi genitori – spiega Peppe – trasmettere loro valori umani, di solidarietà, di assoluto rispetto per la vita e per le persone, soprattutto quelle meno fortunate di noi. Dobbiamo rimetterci vicino ai nostri figli, abbracciarli, ascoltarli, parlando delle loro ansie e delle loro preoccupazioni. Donare loro il nostro tempo, affetto, attenzioni, protezione e non soltanto il denaro per divertirsi a qualsiasi costo”.

Da qui l’iniziativa di sensibilizzare i compagni di viaggio a chiamare, prima i parenti o amici, e poi, se non dovessero trovare nessuno subito chiamare lo stesso Maida per aiutarli a ritornare.