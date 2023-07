Ato rifiuti, sindaci convocati per il bilancio: compostaggio e vasche tra le maggiori priorità

Gela. I punti irrisolti non mancano e potrebbero essere toccati nel corso della riunione, anche se non inseriti all’ordine del giorno. La prossima settimana, i sindaci dei Comuni dell’Ato Cl2 in liquidazione si ritroveranno per valutare il bilancio 2021. Il commissario dell’ambito Giuseppe Lucisano ha diramato la convocazione e trasmesso tutti gli atti propedeutici, anche al sindaco Lucio Greco. Sarà un incontro, quindi, finalizzato al varo dello strumento finanziario, già passato al vaglio degli organismi di controllo. Ato continua ancora a gestire l’impianto di compostaggio di Brucazzi e le vasche dismesse di Timpazzo. In entrambi i casi, non mancano i quesiti da risolvere. Il sistema di compostaggio venne sequestrato lo scorso anno, a seguito di un’inchiesta coordinata dai pm della procura e che ha toccato lo stesso commissario. Sono state ipotizzate presunte irregolarità nello smaltimento di percolato. A Timpazzo, invece, va valutata con attenzione la situazione generale delle due vasche dismesse, A-B e C-D, rimaste nella gestione di Ato. Nelle scorse settimane, si è tenuta una riunione al dipartimento regionale acqua e rifiuti per cercare di tracciare le tappe della fase post mortem, pure con l’esigenza di individuare gli stanziamenti necessari.