“Un salario minimo comunale”, mozione in consiglio: “Misura a favore delle fasce più deboli”

Gela. Un salario minimo comunale a nove euro all’ora. Il governo nazionale si è smarcato e così nei Comuni avanzano proposte legate proprio al territorio. Una mozione in tal senso arriverà in consiglio comunale, a firma degli esponenti di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci. Il gruppo consiliare civico intende impegnare l’amministrazione comunale a prevedere che tutte le società operanti per conto dell’ente o “titolari di concessioni comunali o demaniali” garantiscano una paga oraria non inferiore a nove euro. Per i consiglieri si tratta della necessità di “battersi per le fasce più deboli”. L’esempio è quello di Comuni come Firenze, Livorno e Bacoli, che hanno deliberato in tal senso.