Una banda colpiva le aziende della zona industriale, coinvolti a processo: puntavano a ferro e rame

Gela. L’indagine fu assai vasta e toccò varie zone della Sicilia. Per la procura, ad agire nell’area industriale locale era un gruppo composto quasi esclusivamente da cittadini di nazionalità romena. In base alle accuse, colpirono diverse aziende arrivando anche nei siti locali di Enimed. L’obiettivo principale erano ferro e rame. I danni sarebbero stati ingenti. E’ in corso l’istruttoria dibattimentale davanti ai giudici del collegio penale. Sono sei gli imputati mentre altri sono risultati irreperibili. In base alle verifiche condotte, sarebbero stati movimentati consistenti quantitativi, fino a settemila chili tra rame e ferro. Sarebbero poi finiti in un centro specializzato della zona di Catania. Conferme in tal senso, fino ad ora, sono pervenute dalle testimonianze rese dagli inquirenti che si occuparono di approfondire i furti nelle aziende locali e nei siti di Enimed. Tutte le modalità avrebbero rimandato ad azioni analoghe, messe in atto in altre zone dell’isola.