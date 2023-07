“Una Buona Idea” fa un passo avanti: lista bis “ma rimaniamo civici e puntiamo sui temi”

I finanziamenti sono un imperativo, “questo gruppo è stato in grado di attivare finanziamenti per oltre duecento milioni di euro”, ha detto Di Stefano. Ancora una volta è stato ripetuto che non ci saranno preclusioni al dialogo. L’istruzione è stata una costante e l’hanno confermato i giovani esponenti del movimento. “Nessun tornaconto personale ma solo un lavoro per la collettività”, ha detto Sincero. “Onestà e trasparenza, attraverso gli atti”, ha continuato il consigliere. Sono state ricordate tutte le iniziative istituzionali condotte. “L’abbiamo fatto quando eravamo in giunta e quando siamo usciti. Il nostro progetto è una visione di squadra”, hanno indicato. I civici non rinnegano nessun contatto, dal fronte centrista a quello progressista. “Con i progressisti c’è stata una visione comune su alcuni atti affrontati in consiglio – ha riferito Di Stefano – il centrodestra? Si comporta come l’uomo forte ma noi non abbiamo preclusioni sui temi”. Ad oggi, “Una Buona Idea” balla da sola e non sembra temere un percorso in solitaria anche se la strada è solo all’inizio.