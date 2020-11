Una donna lo denunciò, parrucchiere assolto anche dalle accuse di minacce

Gela. Già assolto in altri procedimenti dalle accuse di stalking che gli erano state rivolte, ha ottenuto un’ulteriore decisione favorevole, questa volta per una vicenda di presunte minacce, sempre nei confronti della stessa donna. E’ stato il giudice Antonio Fiorenza a disporre l’assoluzione di un uomo, titolare di una parrucchieria in città. Le denunce della donna, che conobbe in passato, l’hanno portato di nuovo a processo, insieme alla moglie. Difesi entrambi dall’avvocato Annarita Lorefice, hanno dimostrato l’infondatezza degli addebiti mossi, anche in giudizio. Le presunte minacce sarebbero state da collegare a quanto era già accaduto in passato, con il sospetto dello stalking che pesava sulle spalle del parrucchiere. Adesso, è stato assolto anche dalle accuse di minacce. Stessa decisione pronunciata per la moglie.