Una falla in strada in via Platani, residenti da mesi attendono un intervento

Gela. La zona non dista molto da Palazzo di Città. Da mesi, i residenti di via Platani si trovano a fare i conti con una vera e propria falla, aperta a pochi passi dalle abitazioni. Un disagio enorme per chi vive lungo la strada. Ratti e insetti sono all’ordine del giorno. Non c’è neanche la possibilità di conferire i rifiuti per il porta a porta, perché i mezzi della Tekra con fatica riescono a raggiungere le abitazioni.